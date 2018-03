Mau tempo. Depois do Félix, vem aí a Gisele

Para esta terça-feira, são esperados ventos fortes e agitação marítima para os Açores, tudo devido à passagem da depressão Gisele, a norte do arquipélago.

De acordo com o IPMA, o vento poderá atingir rajadas até cerca de 110 quilómetros por hora nos grupos ocidental - Flores e Corvo - e central - Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial.

"Também na terça-feira se prevê um aumento da agitação marítima com ondas entre sete a oito metros e altura significativa no grupo ocidental e central, e seis a sete metros nas ilhas do grupo oriental", adiantou à Agência Lusa, o meteorologista Carlos Ramalho.

Devido à depressão Gisele, o IPMA emitiu ainda um aviso laranja por causa do vento forte que se vai fazer sentir e da agitação marítima, sendo que o aviso é válido “para terça-feira e até às primeiras horas de quarta-feira".

Proteção Civil também deixa alerta

O serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) emitiu, esta segunda-feira, um alerta para que sejam tomadas todas as medidas necessárias de autoproteção.