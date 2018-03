Professores em greve a partir de amanhã

Acordo com o governo voltou a falhar. Protesto dos docentes vai decorrer de forma faseada, por zonas do país, até dia 16. O protesto arranca amanhã com os professores da região de Lisboa, Setúbal e Santarém a paralisarem as aulas

Os professores do básico e secundário estão a partir de hoje em greve nacional, depois de falharem ontem um acordo com o governo na regra a aplicar para a contagem do tempo de serviço que esteve congelado.

Isto porque o governo voltou hoje a apresentar hoje aos sindicatos a mesma proposta que já tinha divulgado numa reunião negocial anterior, que apenas admite o descongelamento de dois anos e 10 meses de tempo de serviço aos docentes, que não desistem, por seu lado, de ver contabilizados os nove anos, quatro meses e dois dias congelados.

O protesto vai decorrer até dia 16 de forma faseada pelo país. Hoje a greve é realizada pelos docentes da região da grande Lisboa (Lisboa, Setúbal e Santarém) e da Madeira. Amanhã serão os da região centro (Coimbra, Viseu, Aveiro, Leiria, Guarda e Castelo Branco) e no dia 15 será a vez dos docentes do sul (Évora, Portalegre, Beja e Faro).

No último dia de protesto, dia 16, serão os professores do norte (Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança) e dos Açores a paralisarem as aulas.

Os líderes dos dois principais sindicatos de professores, Mário Nogueira da Fenprof e João Dias da Silva da FNE, voltaram a frisar que a proposta da tutela “é inaceitável”.