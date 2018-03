Espuma castanha aparece na praia do Magoito

No início desta semana, na praia do Magoito, em Sintra, surgiu um manto de espuma acastanhada que assustou os habitantes da zona. A culpa terá sido do mau tempo que fez transbordar a Etar do Magoito, escreve o Diário de Notícias.

A chuva que caiu durante o fim de semana fez com que o tanque de contenção da Etar do Magoito transbordasse, levando as águas pluviais diretamente para o mar, explicou a Câmara de Sintra.

Fonte da Câmara de Sintra explicou que a situação não teve a ver com descargas de esgotos.

O DN escreve que a Agência Portuguesa do Ambiente e os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento já estiveram no local a fazer análises à água e os resultados estão de acordo com os parâmetros normais.