Chaves – Sporting. Bas Dost estava ou não em fora-de-jogo?

Um dos lances que levantou mais dúvidas no jogo entre o Desportivo de Chaves e o Sporting teve Bas Dost como protagonista.

Os flavienses queixam-se de que o avançado holandês estava em fora-de-jogo no lance do primeiro golo do Sporting.

De acordo com as imagens utilizadas pelo videoárbitro e divulgadas pela Sport TV, o pé direito do defesa do Chaves Nuno André Coelho parece estar à frente de Bas Dost, colocando-o em jogo.

O Sporting acabou por vencer o jogo por 2-1.