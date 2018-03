Maria Vieira perdoa Herman José

A relação entre Maria Vieira e Herman José não tem sido fácil nos últimos tempos, mas a atriz parece estar disposta a dar um passo em frente e ‘regressar’ aos bons velhos tempos.

Tudo começou com as declarações de Herman durante uma entrevista ao humorista Rui Unas. Enquanto falava sobre as mais recentes publicações da sua amiga no Facebook, Herman disse que Maria Vieira não deveria ter mais de “50 palavras no seu vocabulário” e que, por isso, era pouco provável que fosse a autora dos textos.

No entanto, numa entrevista recente à revista Flash, Herman José mostrou-se arrependido do que tinha dito: "Ninguém tem direito de achar seja o que for se não puder provar. Se eu não vivo dentro da casa deles não tenho verdadeiramente o direito de tecer considerações sobre quem escreve, quem deixa de escrever, reconheço ao casal o direito de opinar como entender e da perspetiva que entender".

Esta atitude chamou a atenção de Maria Vieira, que usou mais uma vez o Facebook para agradecer a atitude do seu colega de profissão: “Nunca é tarde para reconhecermos os nossos erros...Tiro o meu chapéu ao Herman José por ter sabido reconhecer o seu!”, escreveu.