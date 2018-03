"Nada fiz de errado no chamado processo de Berkley"

O SOL recebeu este comunicado de Feliciano Barreiras Duarte sobre as acusações de falsificação do currículo

1. A Procuradoria-Geral da República anunciou hoje um inquérito aos factos relacionados com o meu currículo, o que vai ao encontro dos meus mais profundos desejos de ver esta situação cabal e completamente esclarecida;

2. Ontem, no jornal Observador, ficámos a conhecer uma posição de uma professora da Universidade de Berkeley, dando como verdadeiro um documento que antes tinha garantido que era falso;

3. Ou seja, a principal e mais grave acusação de que tenho sido alvo, a de falsificação de documentos, em que alguns acreditaram, cai por terra;

4. Tenho nos últimos dias, e não obstante ter dado sempre todos os esclarecimentos que me pediram, desmentindo o que eu naturalmente sabia ser falso, sido alvo de uma campanha ignominiosa, que me afecta e à minha família de forma tão grave quanto só as pessoas de bem podem avaliar, mas que, em última análise, tem o objectivo principal de atacar a direcção do PSD e em particular o seu líder, Rui Rio;

5. Nada fiz de errado no chamado processo de Berkeley; todos os movimentos e acções relacionados com esse caso estão devidamente documentados e são inequívocos quanto à minha inocência; fui convidado para “visiting scholar” (estatuto que não confere qualquer grau académico) e não me fiz convidado; não tirei qualquer proveito da Universidade de Berkely – nem financeiro, nem académico, nem profissional, nem político.

6. Vou esperar, serenamente e em silêncio absoluto, mas, confesso, magoado, pelos resultados do inquérito da PGR. Sofri muito nos últimos dias, por causa deste vilipêndio; sou filho, irmão, marido e Pai, e todos os meus, incluindo os amigos, sofreram comigo; agradeço ao Presidente do PSD e a toda a sua Direcção, bem como a centenas e centenas de pessoas anónimas, a confiança que me foi reforçada nestes dias, e que muito me honrou e sensibilizou;

7. Depois de tudo esclarecido, o que inevitavelmente vai suceder, reservo-me o direito de usar todos os meios legais ao meu alcance para recuperar a minha reputação e ser ressarcido das perdas e danos morais que me causaram e à minha família.