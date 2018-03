Liga dos Campeões. Mourinho eliminado, Fonseca também

Enorme surpresa em Old Trafford, nem tanto no Olímpico de Roma: Manchester United e Shakhtar Donetsk, treinados por José Mourinho e Paulo Fonseca, disseram adeus à Liga dos Campeões. Os red devils, que tinham conseguido empatar a zero em Sevilha, na primeira mão dos oitavos-de-final, caíram em casa (1-2), quase por completo devido à ação de um herói improvável: Ben Yedder, um avançado francês de 27 anos que marcou nas duas primeiras vezes em que tocou na bola - lançado aos 72’, faturou aos 74’ e 78’.

Depois disto, Lukaku ainda reduziu a seis minutos dos 90 e o United somou um festival de ocasiões desperdiçadas, mas o marcador não viria mesmo a alterar-se. O Sevilha, de Daniel Carriço (lesionado), está nos quartos-de-final; o Manchester United, orientado por José Mourinho e com Joel Pereira no elenco, está eliminado.

Na capital italiana, o sonho português ainda durou menos: 52’, para ser exato. O conjunto liderado por Paulo Fonseca tentava guardar a sete chaves a vantagem conseguida na Ucrânia (2-1) e logrou-o na primeira parte. Logo a abrir a segunda, todavia, a defensiva do Shakhtar esqueceu-se de Dzeko e o furtivo ponta-de-lança bósnio não perdoou: na cara do guardião Pyatov, bastou um toque subtil para festejar. Mesmo em desvantagem (no marcador e, a partir dos 79’, numérica, dada a expulsão de Ordets), os ucranianos nunca foram capazes de colocar em sentido a defesa da Roma, que terminou a celebrar o 1-0 - magro, mas muito saboroso.

Hoje defrontam-se Barcelona e Chelsea, em Camp Nou, e Besiktas e Bayern Munique, em Istambul. A primeira eliminatória está completamente em aberto, depois do 1-1 de Stamford Bridge; a segunda servirá mesmo só para cumprir calendário, dada a goleada dos bávaros na primeira mão: 5-0 em Munique.