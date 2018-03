Líder dos Super Dragões dá palestra sobre valores no futebol

Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, vai participar na próxima sexta-feira no Simpósio “ Violência vs Valores” no futebol, que se realiza no Auditório Parque Biológico de Gaia.

De acordo com o programa, Madureira é um dos oradores de uma conferência intitulada “Prevenção da violência nos ‘Grupos de Adeptos Organizados’”. O restantes membros do painel são o Intendente do Comando Metropolitano da PSP do Porto, João Caetano, e o antropólogo Daniel Seabra.

Recorde-se que Fernando Madureira, conhecido como ‘Macaco’, é capitão do Canelas 2010, equipa do campeonato português conhecida por estar envolvida em vários episódios de violência, e líder da claque do FC Porto. O líder dos Super Dragões chegou a ser proibido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) de entrar em recintos desportivos. Em causa estava um cântico de ataque ao Benfica relacionado com a tragédia da Chapecoense - o avião que transportava a equipa brasileira despenhou-se e 71 pessoas morreram.

Mais recentemente, no domingo, o presidente do Trofense revelou que jogadores e staff do clube foram ameaçados de morte por atletas do Canelas, nomeadamente por Fernando Madureira, depois de um jogo entre as duas equipas, que terminou empatado (1-1).

“Os nossos jogadores estavam todos cheios de medo. Diziam-lhes: ‘Não vais sair daqui direito, não vais sair daqui vivo’. Isto origina que um dia haja uma tragédia, como houve no outro dia em que alguém entrou com uma arma dentro do campo. Isto não é desporto. Alguém tem que fazer alguma coisa. O que a Federação Portuguesa devia fazer? Anulava este jogo para eles aprenderem. E eliminava-os. Onde vão é só disto”, disse Franco Couto ao jornal Record.