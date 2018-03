Mourinho arrasado após eliminação da Liga dos Campeões

O jornal inglês The Guardian falou com Rio Ferdinand, uma das figuras recentes do Manchester United, que considera inexplicável a eliminação do clube inglês dois oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

"Pareciam uma equipa de estranhos atirados para jogarem juntos. Na Europa, estão longe de ser uma equipa de topo. É assim que o treinador gosta de jogar, no contra-ataque. Foi difícil de ver, tal como no primeiro jogo. Não há desejo, não há energia, nenhuma velocidade. É inexplicável. Voltemos ao primeiro jogo [da eliminatória] , o United nem sequer tentou ganhar o jogo", disse Ferdinand.

Também o The Telegraph não poupou nas criticas ao treinador português: "Mourinho criou uma reputação de treinador que sabe sempre como deve a sua equipa atuar em cada jogo mas viu a campanha na Liga dos Campeões virar pó à custa de um clube cuja última vitória na Liga espanhola aconteceu em 1946".

O The Sun ouviu a revolta dos adeptos do Manchester United que pedem o despedimento de José Mourinho: "José Mourinho e o Manchester United foram corridos da Liga dos Campeões (...) Os adeptos pediram o despedimento de Mourinho, eles ficaram perplexos com o desempenho do United, que parecia desastrado, letárgico e desinteressado".