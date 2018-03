Lego está a contratar 'construtores mágicos'

A Lego está à procura do novo ‘Master Model Builder’, o emprego ideal para quem adora brincar com estas peças.

De acordo com o site britânico Mirror, esta pessoa terá como função passar os dias a criar construções incríveis no Legoland Discovery Center, em Birmingham.

Para além disso, o posto de trabalho é acompanhado por um salário muito (mas mesmo muito apelativo): 27 mil libras, cerca de 30 mil euros por ano.

“Adoras a Lego e tens a magia dentro de ti para criar experiências memoráveis só pelo prazer do divertimento? Queres lançar o ‘feitiço do sorriso e do divertimento’ nas pessoas que te rodeiam? Queres juntar-te a uma equipa que cria sorrisos e memórias diariamente? Então tens a magia necessária para te juntares a equipa Merlin da Legoland Discovery Center!”, lê-se no anúncio.

As candidaturas estão abertas até 21 de março. Para se candidatar, clique aqui.