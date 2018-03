Elenco de ‘The Big Bang Theory’ presta última homenagem a Stephen Hawking

O elenco da série ‘The Big Bang Theory’ utilizou as redes sociais para se despedir do físico Stephen Hawking.

A presença do cientista na série era frequente e chegou mesmo a entrar em vários episódios da série e a interagir com as personagens principais.

“Em memória de Stephen Hawking. Foi uma honrra tê-lo recebido em The Big Bang Theory. Obrigado por nos inspirar e inspirar o mundo”, escreveu o elenco no seu Twitter.

In loving memory of Stephen Hawking. It was an honor to have him on The #BigBangTheory. Thank you for inspiring us and the world. pic.twitter.com/9rWoYqIToy