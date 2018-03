No último dia da sua visita oficial à Grécia, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que a verdadeira Europa é a que acolhe os refugiados

Na sua visita ao Serviço Jesuíta aos Refugiados, Atenas, o Presidente da República ouviu alguns testemunhos de voluntários portugueses, a quem deu os parabéns e os elogiou: “são esplêndidos”. O Presidente considerou ainda que a missão destes voluntários “representa bem e prestigia Portugal” e que é “uma razão de orgulho”.

Marcelo sublinhou também que “se a Europa não está à altura deste desafio, então deixou de ser a Europa” porque “foi feita com os valores da dignidade humana, da justiça social e da paz”, e continuou dizendo que “há populistas que dizem o oposto, mas estão errados. (…) Vale a pena lutar por essa Europa. Eu ainda acredito nos valores dessa Europa e acreditarei sempre. Essa Europa que vale a pena”.

Uma mulher, perto do centro de refugiados, pendurou um pano como forma de protesto contra os refugiados e Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que gostaria de falar com a ela e perguntar-lhe se a “Grécia não teve também guerras civis, não esteve na II Guerra Mundial, com refugiados gregos” e sublinhar que qualquer pessoa pode vir a ser um refugiado.