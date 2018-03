Estudo indica que pessoas ‘bem casadas’ são mais magras

Vários estudos anteriormente feitos já diziam que as pessoas que têm relações duradouras e sólidas têm mais saúde, mas ser casado parece que traz mais benefícios ainda.

Um novo estudo recentemente realizado indica que, quanto mais feliz é um casamento, menor é a probabilidade de tanto a mulher como o homem ganharem pesos, dizem os dados publicados no periódico Health Psychology.

"É mais uma prova que as relações sociais positivas são um bem precioso para a saúde", refere coautora do estudo e professora na Universidade de Harvd, Ying Chen.

Para a realização do estudo, foram analisadas 2.650 pessas casadas, tendo-lhes sido postas perguntas sobre o desgaste que a relação trazia, assim como a qualidade geral da relação. Depois, atribuíram valores numéricos às relações, com base nas respostas facultadas, e no final controlaram o ganho de peso dos voluntários durante um período equivalente a nove anos.

Os casais que registaram níveis altos de qualidade no casamento, eram menos menos propensos a engordar.

Do ponto de vista da ciência, esta diz que acredita que estes benefícios sejam consequências de "relações sociais positivas", que resultam, por sua vez, em encorajamento, rejeitando assim os hábitos mais destrutivos.