Onze anos antes de se conhecer, casal tira fotografia ‘juntos’

Um casal chinês, Xue e Ye, conheceu-se em 2011, mas recentemente descobriram que afinal não foi nesse ano que se cruzaram pela primeira vez.

Segundo o The Guardian, enquanto Xue estava a ver uma fotografia tirada em 2000, reparou que atrás, na imagem estava o seu marido. Ou seja, 11 anos de se conhecerem os dois chineses estiveram no mesmo local e a fazer a mesma coisa.

"Quando vi a fotografia fiquei muito surpreso e tive arrepios pelo corpo todo”, confessou Ye.

Married couple in China discover they appeared in same photograph as teenagers: Report https://t.co/n0OLNxKbUi pic.twitter.com/vrSlECRRmP