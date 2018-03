Proteção Civil registou 745 ocorrências até às 21h30

Entre a meia-noite e as 21h30 desta quarta-feira, a Proteção Civil registou 745 ocorrências em Portugal, devido ao mau tempo.

"Desde as 00h00 registamos um total de 745 ocorrências relacionadas com a meteorologia adversa. Os distritos mais afetados são aqueles que fazem parte do litoral centro e norte do país, com destaque para o distrito do Porto, que foi aquele que registou um número mais elevado de ocorrências, nomeadamente queda de árvores, inundações e quedas de estrutura", afirmou o comandante Paulo Santos, da Proteção Civil, à Lusa.

Só no distrito do Porto registaram-se 126 ocorrências. Viseu foi o segundo distrito mais afetado, com 80 ocorrências, de seguida está Coimbra, com 76, e por fim Lisboa com 75 ocorrências.