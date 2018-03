Montenegro reconhece que caso Barreiras Duarte é um "assunto melindroso"

Luís Montenegro admite que a polémica com o currículo do secretário-geral do PSD é "um assunto melindroso e que carece de esclarecimento".

O ex-líder do PSD considera que este caso está a criar uma "dificuldade política" à direcção do partido e impede Rui Rio de passar a mensagem. "Isto cria ruído à transmissão da mensagem política do PSD do dr. Rui Rio", disse, na TVI, o deputado social-democrata.

O Ministério Público está a investigar o percurso académico de Feliciano Barreiras Duarte na sequência da notícia do semanário SOL. Rui Rio recusou comentar a decisão da procuradoria-geral da República, porque não irá comentar este caso "em cada esquina”.