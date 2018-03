O gesto de Buffon que emocionou os adeptos da Fiorentina e não só

Depois da morte de Davide Astori, Buffon levou os colegas da Juventus ao funeral do jogador da Fiorentina.

O gesto de Gianluigi Buffon foi revelado pelo jornal italiano “La Gazzetta dello Sport” e está a emocionar os adeptos da Fiorentina e não só.

Depois do jogo entre a Juventus e o Tottenham, a contar para a Liga dos Campeões, Buffon fretou um avião diretamente de Londres para Florença para chegar a tempo do funeral do colega de profissão e jogador da Fiorentina Davide Astori, que tinha falecido a 4 de março.

O guarda-redes italiano anunciou aos colegas da Juventus que tinha um avião pronto com partida marcada para as 4h30 da manhã e que, quem quisesse, podia juntar-se a ele.

Rugani, Marchisio, Barzagli, Pjanic, Benatia, Chiellini e o treinador Allegri fizeram a viagem com o guarda-redes para se poderem despedir de Astori.