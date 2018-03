Com a chegada do verão, chegam também as traições e separações

‘Os amores de verão são para enterrar na areia’, talvez esta afirmação seja correta, mas a verdade é que com a chegada do bom tempo e do calor, há mais casais a separarem-se que na altura do frio, psicóloga faz revelação.

Segundo revela a psicóloga e assistente social britânica, Danielle Forshee, a diminuição da luz solar durante a estação do ano de inverno e aumento da mesma no verão, faz com que haja mais separações. Mas há uma explicação.

"O organismo está exposto a menos luz solar, e o corpo acaba por produzir mais melatonina, hormona que responde à escuridão deixando-nos mais cansados, e que contribui ainda para uma menor produção de serotonina – o neurotransmissor que nos faz sentir felizes e bem dispostos", indica a psicóloga.

No entanto, no verão o fenómeno que ocorre é inverso: "Assim que a luz solar aumenta, o cérebro começa a produzir menos melatonina e mais serotonina. Nesse momento sentimo-nos mais felizes e a necessidade de estar com alguém que nos dê uma sensação de segurança e felicidade diminui", explica Forshee.