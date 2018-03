Ponte colapsa junto da Universidade Federal da Florida |Vídeo

Uma ponte caiu, esta quinta-feira, perto da Universidade Federal da Florida, em Miami, EUA. A ponte caiu em cima de vários carros, por volta das 14h locais.

Segundo a NBC, a Florida Highway Patrol confirmou várias vítimas mortais depois de vários veículos terem sido esmagados pela estrutura.

Há relatos de vários feridos e os bombeiros já retiraram cinco pessoas debaixo dos escombros, tendo sido um deles encaminhado para o hospital e as restantes vítimas estão a ser assistidas no local.

Estão pelo menos quatro carros soterrados.

A ponte, que pesa cerca de 150 toneladas, tinha sido construída recentemente e seria inaugurada em 2019.

I wrote about the bridge just over the weekend. They closed roads to prop it up. How quickly it came down. @MiamiHerald pic.twitter.com/JenrCJdS0N