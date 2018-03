Carlos Tavares aprovado para chairman e CEO do Montepio

Banco de Portugal já aprovou as listas de administradores executivos e não executivos. Dona do Montepio vai agora convocar AG.

O Banco de Portugal (BdP) já aprovou os nomes da nova administração da Caixa Económica Económica Montepio Geral (CEMG), soube o i. Carlos Tavares vai então acumular as funções de charmain e CEO da instituição financeira, tal como tinha sido avançado pelo i. O ex-presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e também ex-ministro da Economia de Durão Barroso estava até aqui como assessor da administração da Caixa Geral de Depósitos.

Os restantes nomes da lista receberam também luz verde por parte do regulador. Nuno Mota Pinto que, até há pouco tempo, era apontado como CEO da instituição financeira vai assumir funções de administrador executivo, depois de notícias darem conta de que estava na lista de devedores do Banco de Portugal devido a um crédito de 80 mil euros que estava em incumprimento.

O concelho de administração da Caixa Económica vai contar ainda com Carlos Leiria Pinto, Pedro Alves, José Carlos Mateus, Helena Soares de Moura e Pedro Ventaneira.

Já a lista dos administradores não executivos também aprovada pelo Banco de Portugal vai contar com dois nomes da Santa Casa, o provedor Edmundo Martinho e Manuel Teixeira. A estes juntam-se ainda Carlos Tavares como chairman, Amadeu Paiva, Rui Heitor, Luís Guimarães e Vítor Martins, soube o i.

Cabe agora à Associação Mutualista Montepio Geral que detém 100% do banco com o mesmo nome convocar uma assembleia-geral (AG) para que os novos nomes possam tomar posse, assim como para aprovar os novos estatutos da instituição financeira que já foram aprovados pelo regulador e que irão trazer um novo modelo de governação no banco, deixando de existir o atual conselho geral de supervisão e o conselho fiscal.

Já António Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, vai presidir a Assembleia-Geral.

O i sabe que esta AG poderá ser convocada em menos de 24 horas e terminará com o mandato de Félix Morgado .

Negócio

Ainda por concretizar está a entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) no capital da Caixa Económica Montepio Geral. O i sabe que deverá investir menos de 20 milhões de euros o que irá representar menos de 1% do capital social da instituição financeira, apurou o i. Trata-se de um valor simbólico e o mesmo vai acontecer com a participação das restantes misericórdias e IPSS. Ainda assim, “o suficiente para que o Montepio avance com o projeto de banco social”, revelou fonte ligada ao processo.

Este valor fica aquém do que inicialmente a Santa Casa tinha estipulado: 10% da Caixa Económica, o que iria exigir um investimento na ordem dos 200 milhões de euros.

A Santa Casa dispensou o Haitong Bank, banco de investimento contratado para apoiar a operação, no dia 14 de fevereiro, por não ter apresentado até àquela data o relatório de avaliação à instituição financeira.