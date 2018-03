Will.i.am acredita que Obama ganhou as eleições com ajuda da sua música

Segundo o cantor Will.i.am, a música criada em 2008 por si, ‘Yes We Can’, ajudou Obama a ganhar as eleições.

Num videoclip o cantor reuniu algumas declarações de Obama e, apesar da sua campanha não ter usado o seu vídeo, o cantor acredita que a música o ajudou a vencer.

Ao jornal The I, o cantor afirmou que a música “quis referenciar as eleições em que Obama foi eleito do Partido Democrata porque falava sobre a juventude. Não gosto de usar o termo ‘vírus’ porque qualquer um o pode apanhar. Digo antes um ‘bastão’, porque simboliza o esforço: termos de chegar à pessoa mais próxima e passar-lhes o testemunho. Portanto, esta música funcionou como um bastão e as pessoas partilharam-no e foi a primeira vez que uma figura política que concorria à Casa Branca teve direito a um conteúdo visto por mais de 20 milhões de pessoas num fim de semana, e depois disso tornou-se candidato oficial do Partido Democrata”.