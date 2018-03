Altice confirma plano para vender torres

“No centro da nossa estratégia está o ‘turnaround’ operacional e financeiro em França e em Portugal”, disse o CEO da Altice Dexter Goei no comunicado sobre os resultados da multinacional francesa apresentados ontem.

No que diz respeito à Altice Portugal, a empresa revelou que o EBITDA - lucro obtido antes de juros, impostos, depreciações e amortizações - ajustado diminuiu 6,7% no quarto trimestre de 2017, face ao mesmo período de 2016 para 245 milhões de euros, “reflexo da perda de margem quer no segmento consumo quer no segmento empresarial”, como consequência do forte ambiente competitivo.

No ano passado as receitas da Altice Portugal recuaram 1% no ano passado, face a 2016, para 2164 milhões de euros e o investimento cresceu 3,9%, face a 2016, para 458,2 milhões de euros.

Segundo os dados da Altice Portugal, o crescimento da fibra ótica voltou a acelerar, com mais 142 mil clientes no ano de 2017 (incluindo migrações de tecnologia), aproximadamente o dobro do valor no ano de 2016, atingindo um recorde de 43 mil novos clientes de fibra no quatro trimestre de 2016.