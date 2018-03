Navio encalhado no Tejo já flutua

O navio que estava encalhado há dez dias no Bugio, no rio Tejo, começou a flutuar esta madrugada, às 2h30.

Segundo afirmou o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional à Lusa, “o rebocador começou, pelas 00h, a aumentar de forma progressiva a tração, tendo arrastado o navio para uma zona mais profunda, ficando a flutuar pelas 2h30”.

A mesma fonte explicou ainda que um segundo rebocado mais pequeno vai passar pelo local para que “o navio possa ser rebocado para atracar no cais do Beato”, prevendo que ao início da manhã desta sexta-feira o navio já esteja no cais.

"O navio vai ter de ser inspecionado, para se saber como está a sua zona imersa. Se tiver danos, tem de ser reparado antes de prosseguir viagem". Caso contrário poderá prosseguir viagem, referiu.

O navio tinha dez tripulantes a bordo e deslocava-se para Casablanca, em Marrocos, quando encalhou na madrugada do dia seis de março.