700 alunos sem aulas em Montalegre devido a queda de neve

As aulas em Montalegre foram suspensas, como prevenção, devido à queda de neve. Cerca de 700 alunos estão com as atividades letivas suspensas.

A neve começou a cair por volta da meia-noite desta sexta-feira e já estão meios da autarquia e dos bombeiros a limpar e a espalhar sal nas estradas para que sejam possível circular.

Como precaução as escolas decidiram suspender as aulas, devido à dificuldade da circulação dos transportes escolares.

Estes é o terceiro nevão que afeta o funcionamento das escolas de Montalegre, desde o final de fevereiro.