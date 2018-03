Neymar quis homenagear Stephen Hawking mas não correu bem

A estrela brasileira a jogar do Paris Saint-Germain está envolvida em mais uma polémica.

As redes sociais não estão a perdoar o jogador de futebol Neymar depois de este colocar uma imagem no Twitter com o objetivo de homenagear o físico britânico Stephen Hawking.

Na fotografia colocada na rede social e acompanhada da legenda "você tem que ter uma atitude positiva e tirar o melhor da situação na qual se encontra", o jogador brasileiro aparece numa cadeira de rodas sorridente.

As reações não demoraram a surgir com vários utilizadores a considerarem a imagem ofensiva e de extremo mau gosto. "És nojento, o homem está morto e tu a gozar" ou "tens uma lesão mais importante que a do pé...chama-se atraso mental permanente", são apenas alguns dos exemplos.