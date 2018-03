Autoridades encontram corpo de suspeito que esfaqueou mulher em Vila Real

A vítima, que apresentava agressões feitas com uma arma branca, foi encontrada morta, na quinta-feira à noite, pelo seu filho de 14 anos

A polícia encontrou o corpo do suspeito do homicídio da mulher que foi encontrada esfaqueada em Vila Real, na quinta-feira.

O homem fugiu do local do crime no carro da vítima, um Mercedes 220 vermelho, mas até à data ainda não não tinha sido visto.

O telemóvel do homem esteve ativo até à madrugada desta sexta-feira, mas esta manhã perdeu o sinal. Depois de na quinta-feira à noite o homem ter falado com um familiar e referido a sua intenção de se suicidar, levando a polícia a suspeitar que o suspeito se tenha mesmo suicidado.

As autoridades fizeram buscas à procura do possível corpo do suspeito, acabando por o encontrar esta sexta-feira de manhã.

O suspeito estava em Portugal de férias, depois de estar emigrado no Liechtenstein. Alegadamente, ele e a vítima mantinham uma relação amorosa.