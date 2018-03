Chuva mantém-se até meio da próxima semana

Até à próxima semana, pelo menos, a chuva e o vento vão continuar a afetar Portugal.

No fim-de-semana, o Centro e Sul do país serão as zonas mais afetadas, prevendo ocorrência de chuva durante todo o sábado, acompanhada por vento forte, sobretudo na faixa costeira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro sob aviso amarelo, devido à chuva e vento fortes.

No domingo o estado do tempo vai melhorar, mas na segunda-feira a chuva regressa até, pelo menos, quarta-feira.