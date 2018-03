Os alimentos que interferem com o sono

Aquilo que come no seu dia a dia também tem consequências para a falta de sono.

Se ultimamente tem tido alguma dificuldade em adormecer, é melhor começar a ter cuidado com aquilo que come ao longo do dia. O stress e o cansaço não são os únicos culpados das insónias.

De acordo com o site da revista Women’s Health, existem vários alimentos que interferem com a qualidade do sono.

Por exemplo, os molhos de tomate interferem bastante com a qualidade do sono, uma vez que podem causar azia ou um aumento do refluxo, interferindo assim com a sensação de bem-estar.

Outro alimento que tira uma boa noite de sono é o chocolate, assim como o café, pois ambos têm cafeína, que é um componente estimulante, e que é suficiente para interferir com a capacidade de relaxar e conseguir adormecer. Contudo, o chocolate é ainda um inimigo pela quantidade de açúcar que pode

As bebidas alcoólicas, a carne vermelha e o fast-food (que fazem com que o processo digestivo seja mais demorado), são outros alimentos que condicionam a qualidade do sono.