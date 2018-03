Será possível a canção portuguesa vencer o festival da Eurovisão?

Saiba quais são as canções favoritas.

As apostas para o festival da Eurovisão começam a revelar quais são as canções favoritas à conquista do concurso.

Para já, a canção de Cláudia Pascoal e Isaura está na 17.ª posição da bolsa de apostas de uma lista com 43 países.

Em primeiro lugar no site Eurovision World está a canção israelita, “Toy”, de Netta Barzilai. Em segundo está a canção da Estónia e em terceiro lugar está a canção da República Checa.

A final do festival da Eurovisão realiza-se a 12 de maio.