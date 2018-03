Gaitán perde os sentidos depois de choque com adversário | VÍDEO

O antigo jogador do Benfica perdeu os sentidos durante um jogo frente ao Beijing Guoan.

O argentino ex-jogador do Benfica perdeu os sentidos durante um jogo na última quinta-feira frente ao Beijing Guoan, a contar para o campeonato chinês de futebol.

Decorria o minuto 55 quanto o argentino chocou com um adversário, batendo de forma violenta com a cabeça no chão. O jogador foi imediatamente assistido tendo sido transportado para o hospital após sofrer uma contusão cerebral. Gaitán ainda se encontra em observação depois de ter perdido a memória temporariamente.