Holanda. Bas Dost nos convocados para defrontar Portugal

O avançado do Sporting permanece na versão final da primeira lista de Ronald Koeman enquanto selecionador da Laranja

Bas Dost integra a versão final da primeira lista de Ronald Koeman enquanto selecionador da Holanda. O avançado do Sporting, que já constava na lista de 33 pré-convocados, é um dos 25 eleitos pelo antigo técnico do Benfica para o duplo confronto com Inglaterra e Portugal, a 23 e 26 deste mês.

No lote de jogadores chamados por Koeman, destaque para Justin Kluivert, filho do antigo internacional Patrick Kluivert e também ele avançado (embora mais vocacionado para jogar pelas alas), que pode estrear-se na seleção principal com apenas 18 anos.

De fora, em relação à lista inicial, ficaram o guarda-redes Zoet (PSV), os defesas Janmaat (Watford), Bruma (Wolfsburg) e Rekik (Hertha), o médio Vormer (Club Brugge) e os avançados Bergwijn e Luuk de Jong (PSV).

A Holanda, recorde-se, falhou o apuramento para o Mundial, pelo que se encontra já a preparar a participação na Liga das Nações, a nova competição da UEFA que estreará depois do Campeonato do Mundo, onde está inserida no grupo da Alemanha e da França.

Lista de 25 convocados para os jogos com Inglaterra e Portugal

Guarda-redes: Jasper Cillissen (Barcelona), Marco Bizot (AZ Alkmaar) e Sergio Padt (Groningen)

Defesas: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Virgil van Dijk (Liverpool), Hans Hateboer (Atalanta), Matthijs de Ligt (Ajax), Kenny Tete (Lyon) e Stefan de Vrij (Lazio)

Médios: Donny van de Beek (Ajax), Davy Propper (Brighton), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Roma), Guus Til (AZ Alkmaar), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool) e Timothy Fosu-Mensah (Crystal Palace)

Avançados: Ryan Babel (Besiktas), Steven Berghuis (Feyenoord), Memphis Depay (Lyon), Bas Dost (Sporting), Justin Kluivert (Ajax), Wout Weghorst (AZ Alkmaar) e Quincy Promes (Spartak Moscovo)