Numa estância de esqui da Geórgia, uma avaria num dos teleféricos fez com que este começasse a andar ao dobro da velocidade, projetando as pessoas que seguiam no mesmo.

O incidente fez pelo menos dez feridos.

O momento foi filmado por várias pessoas que partilharam as imagens do momento na internet.

Os feridos foram levados para a clínica da estância de esqui. A situação já está a ser investigada pelas autoridades do país.