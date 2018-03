Paços de Ferreira. Treinador faz antevisão por video-chamada

Os pacenses estão em Rio Maior a preparar o jogo com o Estoril, mas João Henriques não quis faltar às responsabilidades para com os jornalistas

Absolutamente inédito no futebol português. Esta sexta-feira, o treinador do Paços de Ferreira, João Henriques, fez a conferência de imprensa de antevisão ao jogo deste sábado, com o Estoril, através de... vídeo-chamada.

O inusitado episódio deve-se ao facto da equipa pacense se encontrar a cumprir um estágio em Rio Maior. Apesar disso, o técnico dos castores não quis privar os jornalistas que habitualmente acompanham o clube em Paços de Ferreira de ouvir as suas palavras sobre o encontro, que acontece uma semana depois do surpreendente triunfo sobre o FC Porto.

João Henriques lembrou que o Paços Ferreira nunca venceu no Estoril e ambas as equipas estão numa luta férrea pela permanência. Como tal, não tem dúvidas: "Vai ser um jogo de mata-mata." "Depois do jogo que fizemos [frente ao FC Porto], a responsabilidade aumentou, mas temos de nos apresentar da mesma forma até ao final da época. Este tem uma importância tremenda porque é o deste fim de semana. Encaramos o jogo com seriedade, comprometimento e muito focados. Este estágio vem na altura certa para estarmos preparados para um jogo de extrema importância", realçou o técnico do Paços.

Veja aqui a insólita conferência de imprensa: