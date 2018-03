O avião caiu a 35 quilómetros do centro de Manila, nas Filipinas, provocando 10 mortos, avança a agência EFE.

Entre as vitimas estão cinco passageiros e cinco cidadãos filipinos da mesma família que se encontravam numa das casas atingidas no momento da queda do avião.

Para além das dez pessoas que perderam a vida, outras duas ficaram feridas que também se encontravam numa das casas atingidas pelo avião.