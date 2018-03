Um tropeção, e de repente todo um rol de cenários se voltou a colocar. A derrota do FC Porto em Paços de Ferreira, que em nada se fazia anunciar – os dragões não tinham qualquer desaire em 25 jogos e os pacenses eram últimos –, relançou a luta pelo título nacional, devolvendo até a esperança ao Sporting, que parecia perdida com a derrota no Dragão, na jornada anterior.

A equipa orientada por Sérgio Conceição continua no primeiro lugar, é certo, mas viu o Benfica reduzir para apenas dois pontos a desvantagem – o que não acontecia desde a quinta jornada – e voltar a depender apenas de si para chegar ao tão desejado (e inédito, para as águias) pentacampeonato. Agora, tanto FC Porto como Benfica sabem que serão campeões se vencerem todos os oito jogos que faltam para o fim da prova. O Sporting, por seu lado, terá de vencer todos os encontros – entre os quais a receção aos encarnados, em Alvalade, na penúltima jornada – e esperar por novo deslize dos azuis-e-brancos.

Benfica em dois clássicos

Em teoria, o calendário mais complicado será o do Benfica. Por uma questão bastante simples: as águias terão de defrontar os outros dois candidatos. Primeiro o FC Porto, na Luz, daqui a quatro rondas; depois, a duas jornadas do fim, o já referido dérbi de Alvalade. Pelo meio, os encarnados terão de visitar os aflitos Feirense, Setúbal e Estoril e receber Vitória de Guimarães, Tondela e Moreirense.

Do lado portista, quatro deslocações muito complicadas: ao Restelo, onde habita um Belenenses renovado desde que Silas tomou conta dos destinos da equipa; à Luz, num encontro de caráter absolutamente decisivo; ao Funchal, duas semanas depois, num terreno historicamente difícil para o FC Porto – a última vitória no Caldeirão dos Barreiros, por exemplo, remonta já à temporada 2011/12, seguindo-se desde então três empates e duas derrotas; e a Guimarães, perante um Vitória agora orientado por José Peseiro, na última jornada do campeonato.NoDragão, o FC Porto irá receber o Boavista, já este fim de semana, no dérbi da Invicta que se espera complicado. Seguem-se as receções aos aflitos Aves – que os dragões não conseguiram vencer na primeira volta (1-1) –, Vitória de Setúbal e Feirense.

O Sporting, por seu lado, terá já para a semana uma terrível deslocação: a Braga, equipa que ainda sonha com o terceiro lugar, neste momento precisamente na posse dos leões. As três visitas seguintes dos homens às ordens de Jorge Jesus também não se afiguram nada fáceis: Belenenses, Portimonense e Marítimo, a fechar o campeonato. Em Alvalade, o Sporting defrontará o candidato à Europa Rio Ave, já neste domingo, o aflito Paços de Ferreira e o tranquilo Boavista, antes do já referido embate com o Benfica que pode decidir o campeonato e entregar o título a um dos dois... ou ao FC Porto.

Não se esqueçam do Braga

Curiosamente, e em termos matemáticos, o próprio Braga pode ainda sonhar com o título. Os minhotos estão a nove pontos do primeiro lugar e a sete do segundo, que ainda dá acesso à Liga dos Campeões. Os arsenalistas, todavia, têm – além da desvantagem pontual, obviamente – outro senão: irão jogar cinco vezes fora e apenas três em casa. Terão de deslocar-se a Chaves, Santa Maria da Feira, Paços de Ferreira (estes de seguida), Restelo e Vila do Conde; em Braga, acolhem as visitas de Sporting, Marítimo e Boavista.

A seu favor terão apenas uma particularidade: tal como o Benfica, já estão arredados de todas as outras provas. O FC Porto ainda tem de disputar a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, frente ao Sporting, que além desta frente está também em prova na Liga Europa (ver página seguinte). Se a quantidade de frentes em aberto vai afetar dragões e leões e beneficiar águias e minhotos, só o tempo o dirá.