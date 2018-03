Liga Europa. Jesus diz que tem hipóteses, Simeone espera equilíbrio

Jorge Jesus e Diego Simeone estão em plena sintonia no que respeita ao embate entre Sporting e Atlético de Madrid, ditado pelo sorteio dos quartos-de-final da Liga Europa. Tanto o treinador dos leões como o timoneiro dos colchoneros acreditam que a eliminatória irá ser muito renhida, embora Jesus considere o Atlético o principal candidato à conquista da competição.

"Antes do sorteio, na República Checa, tinha dito que o favorito número 1 era o Atlético. O respeito que tínhamos antes, vamos continuar a ter. É uma equipa que todos conhecem, e vem identificar o Sporting com projeção europeia. Estes jogos vão ter muito mais impacto do que fosse outro adversário. Temos as nossas hipóteses, acreditamos no nosso valor, estamos muito confiantes", realçou este sábado Jorge Jesus, à margem da antevisão do encontro de amanhã com o Rio Ave em Alvalade.

Quando questionado sobre se o nome do adversário nestes quartos-de-final irá alterar as prioridades do Sporting, na sequência das suas afirmações recentes a admitir que continuava a sonhar com a conquista da prova, Jorge Jesus foi perentório: "Não há qualquer mudança."

Em Madrid, e enquanto antevia o encontro de amanhã com o Villarreal, Simeone abordou igualmente o duelo europeu, elogiando os leões. "Vimos quando jogou contra o Barcelona na Liga dos Campeões. É uma equipa competitiva, com um treinador muito competitivo. O Sporting tem jogadores importantes do meio-campo para a frente. Vai ser uma eliminatória equilibrada, mas temos a ilusão de seguir em frente", assumiu o argentino, desvalorizando a onda de lesões que tem assolado a equipa: "As lesões existem sempre e temos de estar preparados para resolver esses problemas. Não estou preocupado, tenho um plantel curto, mas importante. Vamos competir com os rapazes que temos à disposição."