Liga. Benfica vence Feirense e ascende à liderança (à condição)

O Benfica foi a Santa Maria da Feira bater a equipa da casa, o Feirense, por 2-0, ascendendo assim à liderança do campeonato nacional de futebol à condição - a pressão está agora no FC Porto, que esta noite recebe o Boavista no Estádio do Dragão.

As águias foram bastante superiores ao adversário durante todo o encontro, mas só conseguiram chegar ao primeiro golo aos 59 minutos: na primeira vez em que tocou na bola após entrar em campo, o mexicano Raúl Jiménez bateu o guardião adversário. Aos 76', seria também ele a assistir Rafa para o golo que selou a contagem. O internacional português, refira-se, fez um belíssimo jogo, pecando apenas na finalização - permitiu defesas de Caio Secco em várias ocasiões, tendo ainda atirado duas bolas ao poste.

O Feirense terminou a partida reduzido a nove unidades, devido à expulsão de Tiago Silva ainda na primeira parte (41', por acumulação de amarelos) e de Briseño já perto dos 90', por vermelho direto após uma entrada duríssima sobre André Almeida.