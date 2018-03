Sarampo. Casos confirmados sobem para 36

São já 36 os casos de sarampo confirmados na região norte do país, dos quais 28 são de profissionais de saúde, num total de 87 casos reportados desde o dia 9 - "a maioria dos quais com ligação ao Hospital de Santo António, no Porto" (onde começou o surto), como refere a Direção-Geral de Saúde (DGS) em comunicado emitido já na noite deste sábado.

Nos casos confirmados, 22 referem-se a pacientes do sexo feminino e 14 do sexo masculino. Um doente permanece ainda internado "em situação clínica estável". "Dos 87 casos reportados, 36 foram confirmados laboratorialmente pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e 25 foram infirmados; os restantes 26 casos aguardam resultado laboratorial", pode ler-se no documento, que indica ainda que "todos os casos reportados são adultos".

A DGS informa ainda que, até às 12 horas deste sábado, foram administradas 890 doses de vacina contra o sarampo a profissionais daquele hospital. Aquela entidade recorda que o vírus do sarampo é “transmitido por contacto direto com as gotículas infeciosas ou por propagação no ar quando a pessoa infetada tosse ou espirra" e que "os doentes são considerados contagiosos desde quatro dias antes até quatro dias depois do aparecimento da erupção cutânea”.

As autoridades explicam que os sintomas tendem a aparecer entre a dez a 12 dias depois da infeção e que “começam habitualmente com febre, erupção cutânea, tosse, conjuntivite e corrimento nasal”. Recomenda, por isso, aos cidadãos que verifiquem se têm as vacinas em dia e, se necessário, que se vacinem a si e aos seus familiares.

Marcelo apela à vacinação

Marcelo Rebelo de Sousa exortou hoje os cidadãos a dar a vacina contra o sarampo, considerando mesmo essa ação como "fundamental". "Não é possível haver vacinação obrigatória, mas é muito importante que muitos portugueses percebam a importância da vacina", sublinhou o presidente da República, à margem da visita à Futurália, feira de Educação e Formação que decorre na FIL, em Lisboa.

O chefe de Estado lembra que "houve uma moda respeitável," mas que não deixou de ser "uma moda" entre as pessoas que hoje estão entre os 30 e os 50 anos de idade, de desvalorização das vacinas, por entender que estas produziam efeitos colaterais. "Está provado que a vacinação tem um papel fundamental neste tipo de doenças e, portanto, se eu posso fazer um apelo sem que isso seja obrigatório para ninguém, é o apelo no sentido de vacinarem, a começar pelas crianças e pelos jovens", realçou Marcelo, asseverando querer ele próprio dar o exemplo: "Já tive sarampo quando era criança, mas se fosse para mostrar que era necessário fazer vacina contra o sarampo, eu faria a vacina contra o sarampo."