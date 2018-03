Liga. FC Porto vence o dérbi da Invicta e reassume a liderança

Os dragões não tremeram com a vitória do Benfica pouco antes e derrotaram o Boavista pelo mesmo resultado: 2-0

O FC Porto recuperou rapidamente a liderança do campeonato nacional de futebol, derrotando o Boavista com o mesmo resultado que o Benfica havia conseguido pouco antes em Santa Maria da Feira: 2-0. Foi a oitava vitória consecutiva dos dragões no dérbi da Invicta.

O encontro, de resto, começou praticamente com o FC Porto a vencer. Logo aos dois minutos, Felipe bateu Vágner num excelente golpe de cabeça após cruzamento de Sérgio Oliveira. Aos 63', aproveitando uma desastrosa reposição de bola do guarda-redes boavisteiro, Herrera aumentou a vantagem dos dragões, que ainda fizeram o terceiro aos 71', num penálti cobrado por Sérgio Oliveira. O golo, todavia, acabaria por ser anulado depois do árbitro Manuel Oliveira consultar o vídeo-árbitro (Bruno Esteves) e verificar que o médio, ao cobrar a falta, escorregou e tocou-lhe duas vezes. Assim, o jogo foi reatado com livre indireto a favor do Boavista.

O FC Porto chegou assim aos 70 pontos, novamente com dois de vantagem sobre o Benfica e, por agora, oito em relação ao Sporting, que este domingo recebe o Rio Ave em Alvalade.