O jogador do Paris Saint-Germain surpreendeu toda a gente ao surgir com um novo look nas redes sociais.

Ontem , sábado, publicou uma imagem no Instagram onde aparece muito diferente do habitual: com rastas.

Recorde-se que, Neymar tem estado no Brasil, a recuperar de uma lesão que contraiu em fevereiro, e aproveita o tempo para estar com a família, namorada (Bruna Marquezine) e amigos.