Nuno Markl critica Maria Vieira: “Uma coisa é ser de direita, outra é ser de uma inominável maldade”

Já não é novidade que Maria Vieira utiliza o seu Facebook para falar sobre assuntos da sociedade mas, desta vez, de acordo com Nuno Markl, esta foi demasiado no longe nos comentários que teceu sobre a morte de Marielle Franco - a ativista brasileira que foi assassinada na semana passada.

“A mesma que impediu a polícia municipal de andar armada para sua defesa. Temos pena, shit happens, menos uma esquerdalha a consumir oxigénio”, foram estas as palavras que Maria Vieira utilizou para falar sobre o assassinato da brasileira, algo que deixou o radialista extremamente indignado e diz ser de uma “inominável maldade”. “Uma coisa é ser de direita, outra é ser de uma inominável maldade que não pertence a nenhuma ideologia. Isto nem sequer é ser ‘politicamente incorrecto’. Isto é só ser mau”, escreveu Nuno Markl.

“Dirão: mas para quê dar atenção à Maria Vieira? Precisamente porque a conheci, e, durante muitos anos, ela não era isto”, lamentou o humorista.

“E isto, repito, não tem a ver com ideologias. Tem a ver com uma coisa que não tem cor política: o lado mais deplorável e negro da Humanidade. Ela agora vive lá e vive feliz, aparentemente. E isso, para quem a conheceu e trabalhou com ela, é profundamente triste.”, concluiu Markl.