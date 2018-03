Explosão em Peniche faz três feridos

A explosão deu-se, de acordo com informações do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, pelas 13h30, dentro de uma residência em Peniche, e fez três feridos, sendo que "dois estão em estado grave e um apenas com ferimentos leves".

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, no local estão os Bombeiros, a PSP e o INEM, que já estão a acompanhar o caso.

De acordo com as informações avançadas pelos CDOS, ter-se-á tratado de uma fuga de gás.