Empresários angolanos preferem Rajoy a Portugal

A cimeira entre empresários portugueses e angolanos - organizada por José Luís Arnaut - marcada para dia 27 de março e que contava com do Presidente da República, Marcelo Rebelo Sousa, foi adiada. Isto porque João Lourenço vai receber também este mês o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy. Ao SOL, fonte da Presidência disse apenas que «este encontro nunca tinha sido confirmado oficialmente».

A cimeira seria a primeira manifestação pública de desanuviamento das relações entre Portugal e Angola, desde o encontro entre António Costa e João Lourenço, à margem da cimeira económica de Davos, na Suíça. Na altura, o Presidente angolano manifestou a sua preocupação pelo impacto do processo Fizz nas relações entre os dois países, que julga o ex-procurador Orlando Figueira e tem como réu o ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente.

Durante o encontro estava prevista a apresentação de um estudo da Deloitte sobre as relações económicas entre os dois países. A ideia seria anunciar «o elevado nível do comprometimento das empresas e das instituições dos dois países no futuro, na confiança mútua e no desenho de um caminho que possa trazer progresso e desenvolvimento aos povos angolano e português».