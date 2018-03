Cristiano Ronaldo está num momento de forma absolutamente intratável. O internacional português assinou este domingo um póquer (quatro golos) na vitória do Real Madrid por 6-3 na receção ao Girona, a equipa-sensação da Liga espanhola. São já 21 golos marcados nos últimos... 11 jogos!

O CR7 soma agora 22 golos na Liga espanhola, menos três do que Messi, que lidera a corrida ao troféu de melhor marcador. Este resultado deixa o Real Madrid a quatro pontos de distância do segundo classificado, o rival Atlético, a duas jornadas do dérbi da capital. O Barcelona, esse já é inalcançável: 15 pontos.

André Silva volta a salvar o AC Milan Génova, 11 de março. AC Milan em apuros. André Silva entra aos 68 minutos. André Silva marca aos 90’+4’ o 0-1 salvador em casa do Génova. San Siro, 18 de março. AC Milan em apuros. André Silva entra aos 60’. André Silva marca aos 82’ o 3-2 salvador diante do modesto Chievo. Dois fins de semana consecutivos com o internacional português a dar a vitória aos rossoneri, a quinta consecutiva na Serie A, que cimenta o Milan como a terceira melhor equipa em Itália desde que Gennaro Gattuso assumiu o seu comando - desde 3 de dezembro, só Juventus e Nápoles somaram mais pontos.

O histórico clube de Milão, que ontem contou ainda com outro avançado português no banco (Tiago Dias, ex-Benfica, que tem brilhado na equipa de juniores), é sexto, a cinco pontos do quarto lugar, o último a dar acesso à Liga dos Campeões - ocupado, refira-se, pelo arquirrival Inter, que ontem foi a Génova aplicar uma goleada das antigas à Sampdória: 1-5, com uma assistência de João Cancelo e quatro golos do argentino Icardi.

Na frente, o Nápoles de Mário Rui (titular) superou, por 1-0, o Génova de Miguel Veloso (lesionado) e voltou a encurtar distâncias para a Juventus, que no sábado permitiu um escandaloso empate (0-0) no terreno da SPAL, uma das equipas mais fracas do campeonato italiano.

Golos, mais golos e vitórias Este foi um fim de semana com motivos para sorrir para vários portugueses por esse mundo futebolístico fora. Em Inglaterra, por exemplo, Cédric estreou-se a marcar com as cores do Southampton: o lateral direito português confirmou, já nos descontos, a vitória por 2-0 no terreno do Wigan e o apuramento dos saints para as meias-finais da Taça - onde estará também o Manchester United de José Mourinho, que na véspera derrotou o Brighton por 2-0.

Noutras latitudes, Vítor Pereira deu seguimento ao início imaculado no comando do Shanghai SIPG: ao vencer por 5-2 no terreno do Guanghzou R&F, somou o terceiro triunfo noutras tantas jornadas na Liga chinesa. E até esteve a perder por 2-0, mas um póquer de Wu Lei e outro golo do ex-portista Hulk consumaram a reviravolta.

Destaque ainda para o golo de Hugo Vieira, que aos 81’ garantiu a vitória do Yokohama Marinos no terreno do Urawa Red (0-1), na quarta jornada da Liga japonesa.