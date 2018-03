Jogador do Farense esfaqueado em bar de Vilamoura

Octávio ‘Tavinho’, o jogador do Farense de 24 anos, foi esfaqueado nesta madrugada, num bar em Vilamoura, no Algarve, tendo ficado com graves lesões.

Ao que tudo indica, este ter-se-á desentendido com uma pessoa que se encontrava no mesmo espaço, e acabou por ser esfaqueado, tendo sido de imediato transportado para o hospital de Faro, onde se encontra internado.

Segundo o Record, que cita o presidente do clube, António Correia, Octávio foi “atingido com duas facadas, uma das quais muito profunda, pois quase chegou ao pulmão", revelou o presidente do Farense.

“A nossa preocupação passa por desenvolver todos os esforços para recuperar o homem, esperando ver o 'Tavinho' de boa saúde no mais curto espaço de tempo", acrescentou Correia.

A mesma fonte informou ainda que o jogador está internado nos cuidados intensivos de Faro "em situação muito grave mas considerada estável, sob prognóstico reservado".

No local estiveram a GNR e a Polícia Judiciária, que já está a investigar o caso. As autoridades já saberão qual a identidade do agressor e estão agora à sua procura.

O incidente aconteceu poucas horas depois de o Farense ganhar ao Olhanense por 2-1.