PJ detém homem por tentativa de homicídio

A Polícia Judiciária deteve, em conjunto com a GNR, um homem, de 54 anos, por tentativa de homicídio, posse de armas proibidas e violência doméstica em Ovar. As vítimas serão a mulher, filho, nora e netos.

"A vítima, ao final da noite do passado sábado, após mais uma discussão com os seus familiares, começou por agredir alguns deles, indo de seguida armar-se com uma caçadeira com que efetuou um disparo na direção dos mesmos, sendo desarmado após intensa luta", explicou a PJ em comunicado enviado às redacções.

A PJ considera que os atos criminosos ocorreram num "quado de violência doméstica já recorrente e só não tiveram outro desfecho mais trágido graças à pronta resistência de uma das vítimas".

O homem será presente ao Tribunal da Comarca de Aveiro para interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.