França. Emigrante português detido por assalto e violação

Um emigrante português em França foi detido naquele país e entregue às autoridades nacionais por ser o principal suspeito de um assalto a uma casa e de crimes sexuais contra a proprietária, uma idosa.

A Polícia Judiciária esclareceu hoje que o crime ocorreu a 3 de julho de 2013, em Paços de Ferreira. O suspeito, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crimes, tem 45 anos e vivia na mesma localidade da vítima quando o crime aconteceu.

"No inquérito em causa, concluído e remetido às autoridades judiciárias competentes em janeiro de 2016, foi possível reunir prova da autoria dos referidos ilícitos que vitimaram uma septuagenária que vivia sozinha na residência assaltada. A vítima, à data com 75 anos de idade, não só foi desapossada de alguns bens materiais como foi agredida sexualmente pelo autor, que a terá violado", refere a Diretoria do Norte da Polícia Judiciária em comunicado.

Na sequência disso foram depois emitidos mandados de detenção europeus "que recentemente foram cumpridos pelas autoridades francesas, sendo agora possível responsabilizar criminalmente o arguido".

O homem que já tinha estado preso por crimes contra a propriedade e violação já foi presente a primeiro interrogatório judicial.