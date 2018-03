Ronaldo ofereceu-se para pagar dívida, mas o Fisco não deixou

Cristiano Ronaldo tentou ‘negociar’ com as autoridades espanholas, mas as coisas não correram bem para o internacional português

Cristiano Ronaldo ter-se-á oferecido para pagar o dinheiro que deve ao Fisco espanhol, mas as autoridades não aceitaram esta oferta.

De acordo com o jornal espanhol El Mundo, Ronaldo ofereceu-se para pagar a dívida – apesar de continuar a dizer que está inocente – a troco do fim do pedido de prisão.

No entanto, segundo o mesmo jornal, o Fisco espanhol recusou esta proposta e mantém o pedido de prisão caso se prove o crime de fraude fiscal.

Já o jornal As avançou hoje a possibilidade de Cristiano Ronaldo chegar a acordo com as autoridades e declarar-se culpado do crime de fraude fiscal. Este conselho terá sido dado pelo seu advogado, José Antonio Choclán, que quer ver este assunto encerado, chegando a acordo com o Ministério das Finanças.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo está acusado de ter ocultado ao fisco cerca de 14,7 milhões de euros entre os anos de 2011 e 2014. Este montante diz respeito aos direitos de imagem que, alegadamente, não foram declarados pelo jogador português.