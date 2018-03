Portugueses contam gastar 421 euros nas férias da Páscoa

Quase metade dos portugueses (47%) vai passar férias na Páscoa e deverá gastar, em média, 421 euros, segundo um estudo do Cetelem.

Destes 47%, cerca de metade (52%) planeiam gastar no máximo 500 euros durante a semana santa. Já 16% consideram que este valor é baixo para os gastos que planeiam vir a ter no período de férias e esperam gastar entre 501 e 1000 euros. Existem ainda 7% dos inquiridos que indicam poder gastar acima desse valor.

Os gastos médios dos portugueses que pretendem passar férias fora de Portugal na Páscoa chegam aos 746 euros. Já os que pretendem ficar em Portugal a gozar o período de descanso prevêem gastar, em média, 326 euros.

De acordo com o estudo, 45% dos portugueses que vão permanecer no país gastarão entre 101 e 500 euros. Quando aos que viajam para fora, 72% assumem não conseguir gastar menos de 500 euros e 36% asseguram mesmo que terão encargos superiores a 1000 euros.

“Como todo o período de férias, as férias da Páscoa levam, muitas vezes, a que os consumidores tenham gastos adicionais, mesmo que o período de descanso seja tendencialmente inferior ao que é gozado no decorrer do Verão. A disparidade de valores estimados para gastos nas férias da Páscoa entre pessoas que passam férias no estrangeiro ou em Portugal é evidente e habitual, tendo em conta que uma deslocação para fora do país é geralmente dispendiosa, em comparação com uma viagem no perímetro nacional”, explica Pedro Camarinha, Diretor de Distribuição do Cetelem.