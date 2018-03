Associação Sindical dos Funcionários da ASEA avança com greve

Em causa está o prolongamento indefinido do processo negocial com o governo sobre o estatuto dos inspetores

A Associação Sindical dos Funcionários da ASAE está descontente com o processo negocial sobre a elaboração do estatuto de carreira para os inspetores da instituição fiscalizadora, exigindo o fim das negociações até 11 de abril. Caso contrário, a estrutura sindical avançará com uma vigília em frente ao ministério da Economia a 11 de abril e uma greve já para 27 de março.

"Entretanto, o processo negocial continua a arrastar-se, não havendo memória de um processo negocial tão longo", denuncia em nota o sindicato.

A data escolhida pelo sindicato para o fim das negociações é também simbólica, visto ser a "data que assinala um ano desde o final previsto para a conclusão do mesmo". A Associação também realizará ações de sensibilização sobre as incapacidades da ASAE em locais turísticos e aeroportos.